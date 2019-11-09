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  3. Koç Holding'den Yolum Sensin temalı 10 Kasım videosu büyük beğeni topladı

Koç Holding'den Yolum Sensin temalı 10 Kasım videosu büyük beğeni topladı

Koç Holding, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 81’inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir video klip yayınladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde Koç Holding’den yine unutulmaz bir video geldi. Koç Holding'in sosyal medya hesabından 10 Kasım videosu #YolumSensin etiketiyle paylaşıldı.

09 Kasım 2019 Cumartesi 15:57

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