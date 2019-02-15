Koç Holding'ten 2018 yılında 5,5 milyar TL net kar

İSTANBUL (AA) - Koç Holding, 2018 yılında 5,5 milyar TL net kar elde etti.

Koç Holding açıklamasına göre, şirket, 2018 yılında konsolide bazda toplam 143,2 milyar TL gelir elde ederken, 5,5 milyar TL ana ortaklık payı net dönem karı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, 2018’in ekonomik ve politik belirsizlikler nedeniyle küresel ölçekte pek çok zorlukla karşılaşılan bir yıl olduğuna dikkati çekti.

Çakıroğlu, "2018’de piyasalarda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle, büyüme, kârlılık ve verimlilik hedeflerimizle birlikte, likidite ve borçluluk yönetimine her zamankinden daha fazla önem verdik. Dengeli portföy yapımız, güçlü ihracat performansımız, etkin bilanço ve risk yönetimi anlayışımız finansal sonuçlarımıza olumlu olarak yansıdı. 2018 yılını sağlam bilanço yapımızı koruyarak tamamlamaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Koç Topluluğu’nun geçmişten bugüne "Ülkem varsa ben de varım" diyerek yatırım yapmaya devam ettiğini aktaran Çakıroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018 yılındaki 9 milyar TL’lik kombine yatırımla, son 5 senedeki toplam yatırımlarımız 37 milyar TL'ye ulaştı. Türkiye'nin özel sektör Ar-Ge harcamalarının yaklaşık yüzde 11’ini gerçekleştirerek yurt dışında ve yurt içinde rekabetçiliğimizi artırdık, teknoloji gücümüzü ve markalarımızın değerini yükselttik, birçok yenilikçi ürün ve hizmeti hayata geçirdik. Sene içinde Yapı Kredi’nin sermayesini 4,1 milyar TL artırarak Türkiye’deki son 10 yılın en büyük bedelli sermaye artırımlarından birini başarılı bir şekilde tamamladık. 2019’un Ocak ayında da Yapı Kredi yurt dışı piyasalarda 650 milyon dolarlık ilave ana sermaye niteliğine sahip tahvil ihracını gerçekleştirdi. Ayrıca, enerji üretim şirketimiz Entek, Eylül 2017’de Menzelet ve Kılavuzlu hidroelektrik santrallerinin özelleştirilmesi ihalesinde 1,3 milyar TL’lik en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazandı ve Mart 2018’de gerekli süreçlerin tamamlanması sonrasında santralleri devralarak işletmeye başladı. Bu gelişmeler hem bizim hem de yurt dışındaki yatırımcıların ülkemize duyduğu güvenin somut göstergeleridir."

Koç Topluluğu şirketlerinin başarılı performanslarına dikkati çeken Çakıroğlu, "Tüpraş, 2018 yılında da üretim faaliyetlerini güçlü bilançosu ve etkin finansal risk yönetimi politikaları ile destekleyerek, ülkemiz akaryakıt ihtiyacının karşılanmasındaki sorumluluğunu başarıyla gerçekleştirdi. Aygaz, etkin bayi ve dağıtım ağıyla pazar liderliğini korumaya devam etti ve toplam 2 milyon ton LPG satışı gerçekleştirdi. Opet istasyon sayısını bin 615’e çıkarırken, müşterisine daha da fazla değer yaratma hedefiyle, istasyonlarında bulunan 'Fullmarket'leri 10 kategoride binden fazla ürünün yer aldığı ‘Ultramarket’e dönüştürmeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.





- "Ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyoruz"





Koç Topluluğu olarak 2018 yılında ihracat alanındaki başarılı performansları ile ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdüklerini de vurgulayan Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Ford Otosan, ihracat adetlerini yüzde 11 artırdı ve son 3 yılda olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin ihracat şampiyonu olmayı sürdürdü. Bu sene piyasaya sunduğu F-Max kamyonu ile 'Uluslararası Yılın Kamyonu' ödülüne layık görüldü. 2018 yılında dünyanın birçok ülkesine ihraç ettiği 243 bin adet araç ile Türkiye otomotiv ihracatının yüzde 18'ini gerçekleştiren Tofaş, 3 milyar dolarlık ihracat geliri elde etti ve 1,28 milyar dolarlık dış ticaret fazlası vererek ülke ekonomisine katkısını sürdürdü. Satışa sunulduğundan bu yana ülkemizin en çok satan otomobili olan Fiat Egea, 2018 yılında da en çok tercih edilen otomobil olarak bu geleneği bozmadı.

TürkTraktör, ihracat adetlerini yüzde 21 artırarak Türkiye traktör ihracatının yüzde 91’ni gerçekleştirdi. İlk yerli Tier 4 motorlu traktörlerini Amerika ve Avrupa’ya ihraç etti. Otokar, 2018’de ticari ve askeri araçlar alanlarında yurt dışı pazarlara odaklanarak, bağlı ortaklık ve iştiraklerinin de katkısı ile ihracat cirosunu ikiye katladı. İhracatının ciro içindeki payını yüzde 65’e çıkardı.

Otokoç Otomotiv, en büyük yurt dışı yatırımı olan Yunanistan araç kiralama şirket satın alımını Avis Budget Group ile gerçekleştirerek yurt dışı gelirlerini artırdı. Şirketin, 2018 vergi öncesi karının yüzde 50’si yurt dışı operasyonlarından elde edildi.

Küresel konumunu güçlendiren Arçelik yurt dışı pazarlarda rekabetçi ürünleri ve güçlü markaları ile pazar payı kazanmaya devam ederken, uluslararası büyüme stratejisinin önemli bir ayağı olan Hindistan’daki buzdolabı fabrikasının temellerini attı. Ayrıca yurt dışında Endüstri 4.0 standartlarına sahip ilk üretim tesisi olan Romanya çamaşır makinesi fabrikasını tamamladı. Bütün bu gelişmeler doğrultusunda Koç Holding’in kombine yurt dışı gelirleri 20 milyar dolar seviyesine ulaştı. Küresel ölçekteki varlığımızı yatırımlarımız, sunduğumuz ürün ve hizmetler ile güçlendirmeye devam ediyoruz.”

Çakıroğlu, Koç Topluluğu genelinde yürüttükleri Dijital Dönüşüm Programı açısından 2018’in önemli bir yıl olduğunu kaydetti.

Topluluk olarak bir yandan kısa vadeli dalgalanmalarını en iyi şekilde yönetmeye çalışırken, diğer yandan uzun vadeli hedefleri doğrultusunda teknolojiye, insan kaynağına ve inovasyona yatırım yaptıklarını belirten Çakıroğlu, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda geçtiğimiz yıl KoçSistem bünyesinde kurulan yeni teknoloji şirketimiz KoçDigital, ileri veri analitiği ve nesnelerin interneti konularında fark yaratan uygulamaları hayata geçirdi. Dijital Dönüşüm Programımız ile topluluk olarak çevikliğimizi, verimliliğimizi ve rekabetçi gücümüzü daha da artırırken, ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz. Bu çalışmalarımızın geçtiğimiz günlerde alanında saygın ve öncü bir kurum olan International Data Corporation tarafından ödüllerle taçlandırılmasından gurur duyduk. IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri kapsamında verilen 26 ödülün 13’üne Koç Topluluğu şirketleri lâyık görülürken, Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Lideri ödülü Koç Holding’in oldu."









Kaynak: AA