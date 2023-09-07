Koca Seyit 148 bin 746 yolcuya hizmet verdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde faaliyet gösteren Balıkesir Koca Seyit Havalimanı Kuzey Ege'yi dünyaya hava yolu ile bağlamaya devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Koca Seyit 148 bin 746 yolcuya hizmet verdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde faaliyet gösteren Balıkesir Koca Seyit Havalimanı Kuzey Ege'yi dünyaya hava yolu ile bağlamaya devam ediyor. Havalimanı yılın ilk 7 aylık verilerine göre, 148 bin 746 yolcuya hizmet verdi. Koca Seyit 12 bin 865 iç, dış ve eğitim uçuşuna ev sahipliği yaptı.

1997 yılından bu yana Edremit ilçesinde hizmet veren Balıkesir Koca Seyit Havalimanı 5 hava yolu şirketinin uçuş operasyonlarına ev sahipliği yapıyor. 23 bin 240 metrekare terminal alanına sahip Koca Seyit Havalimanı 3 bin metre uzunluğunda 45 metre eninde beton pisti ile her türlü uçağı hizmet verebilecek kabiliyete sahip. İki apronu bulunan havalimanı 6 yolcu uçağı ve 8 eğitim uçağına aynı anda hizmet verebiliyor.

Yılın ilk 7 ayında Koca Seyit Havalimanı iç hatlarda 134 bin 439 yolcuya, dış hatlarda ise 14 bin 307 yolcuya hizmet verdi. Balıkesir Koca Seyit Havalimanına bin 47 ticari iç hat uçuşu gerçekleştirilirken, 97 adet ticari dış hat uçuşu yapıldı.

Özel ve ticari uçuşların yanında eğitim uçuşlarına da ev sahipliği yapan Balıkesir Koca Seyit Havalimanına yılın ilk 7 ayında istatistiklere göre, 12 bin 865 uçak iniş ve kalkış yaptı.

Koca Seyit 148 bin 746 yolcuya hizmet verdi

Koca Seyit 148 bin 746 yolcuya hizmet verdi

Koca Seyit 148 bin 746 yolcuya hizmet verdi

Koca Seyit 148 bin 746 yolcuya hizmet verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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