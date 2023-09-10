Koca, uyum haftasında öğrenci ve öğretnmenlerle bir araya geldi

Mersin İl Milli Eğitim Adem Koca, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde uyum haftasında öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Koca, uyum haftasında öğrenci ve öğretnmenlerle bir araya geldi

Mersin İl Milli Eğitim Adem Koca, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde uyum haftasında öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Koca, bu çerçevede Yenişehir ilçesi Şehit Kübra Doğanay İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek, 2023- 2024 eğitim öğretim dönemi hazırlıklarını yerinde inceledi. Koca'ya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Baykal Başdemir ve Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Nurettin Can eşlik etti.

Okul Müdürü Fatma Has ve öğretmenler tarafından karşılanan İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerle yaptığı toplantıda, "Hep birlikte 2023- 2024 eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla idrak ettiğimiz bu senede, sizlerden en büyük istirhamım "Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmek, elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret etmek, aklıselim ve kalbiselim nesiller yetiştirmektir" dedi.

Öğrencilere de seslenen Koca, "Sevgili evlatlarım, okulunuz ikinci yuvanızdır. Burada güvenli ellerde geleceğiniz için çok çalışacak, ailenize, vatanınıza, milletinize hayırlı evlatlar olarak yetişeceksiniz. Lütfen bol bol kitap okuyun, spor yapın, kendinizi geliştirecek faaliyetler içinde yer alın, derslerinize şevkle çalışın. Sizlere güvenimiz tamdır. 2023-2024 eğitim öğretim yılı tüm eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Koca, uyum haftasında öğrenci ve öğretnmenlerle bir araya geldi

Koca, uyum haftasında öğrenci ve öğretnmenlerle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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