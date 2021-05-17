Kocaali Belediyesi meclis üyelerinden duyarlı hareket: Huzur haklarını Filistin'e bağışladılar!

Mayıs ayı olağan toplantısında bir araya gelen AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'li meclis üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını ve bölgedeki insanlık krizini görüştü.

Üyeler, mayıs ayı huzur haklarını oy birliğiyle, Türk Kızılayın bölgeye ilaç ve tıbbi malzeme yardımlarını kapsayan kampanyaya bağışladı.

"ASLOLAN SAFIMIZIN BELLİ OLMASIDIR"

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, meclisteki konuşmasında, "Katil İsrail'in, Filistinli kardeşlerimize yaptığı zulüm karşısında, az da olsa yardım etmek için meclis huzur haklarımızı Türk Kızılaya bağışlıyoruz. Paranın miktarının hiçbir önemi yok. Aslolan safımızın belli olması." ifadelerini kullandı.

AK Parti grubu adına konunun ek gündem maddesi olarak alınmasını teklif eden Abdülhamit Bağ ise, "400 sene Osmanlı hakimiyetinde, kardeşçe yaşanan Filistin'de bugün İsrail'in yapmış olduğu katilliğe hep birlikte şahit oluyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yaralarına bir nebze yardımcı olmak için Kocaali Belediye Meclisi olarak mayıs ayı huzur haklarımızı Türk Kızılaya bağışlama kararı aldık." diye konuştu.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 59'u çocuk, 35'i kadın olmak üzere 200 kişi yaşamını yitirdi, 1307 kişi yaralandı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI