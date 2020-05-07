Kocaali Belediyesi'ne 4 yeni hizmet aracı

SAKARYA (AA) - Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, son iki ayda belediye bünyesine katılan 4 araçla belediyenin filosunun genişletildiğini bildirdi.

Acar, yaptığı açıklamada, geçen ay ise Kocaali Belediyesine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2 çöp kamyonu hibe edildiğini belirtti.

Araç filosunu güçlendirerek vatandaşlara zamanında ve eksiksiz hizmet vermeye çalıştıklarını aktaran Acar, "İlçemizin hizmetleri için elimizdeki tüm imkanları kullanıyoruz. Bugün hizmetler için kullanılacak 2 yeni araç aldık. Ayrıca geçtiğimiz ay da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından belediyemize 2 çöp toplama kamyonu hibe edilmişti. Toplamda 37 iş makinası ile ilçemizin hizmetleri için gece-gündüz çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA