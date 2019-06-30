Kocaali sahilinde denize giren genç suda kayboldu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denizde dalgalara kapılan bir kişi suda kayboldu.

Olay, Kocaali ilçesi Kadıköy Mahallesi Ereğliler Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da ikamet eden 25 yaşındaki Mertcan A., serinlemek için denize girdi. Dalgalar sebebiyle akıntıya kapılan Mertcan A., bir anda gözden kayboldu. Arkadaşlarını suda göremeyen 25 yaşındaki Mehmet K. ile 27 yaşındaki Mesut B. ise suda kaybolan arkadaşını bulabilmek için denize girdi. Daha sonrasında kendi imkanları ile denizden çıkan Mehmet K. ve Mesut B.'nin sağlık sorunlarının bulunmadığı öğrenildi.

Denizde kaybolan Mertcan A.'yı arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında sahil güvenlik ve AFAD ekiplerine bilgi verildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA