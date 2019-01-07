Kocaali'de karla mücadele çalışmaları

SAKARYA (AA) - Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, ilçede kapalı yolun bulunmadığını bildirdi.

Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 34 mahallenin yüksek kesimlerde bulunduğunu söyledi.

Bu bölgelerde kar yağışı görüldüğünü aktaran Acar, "Belediye olarak iş makinelerimiz ve diğer ihtiyaçlarımızla hazır durumda bekliyoruz. Kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır. Ekiplerimiz devamlı kontrollerini yapmaktadır. Vatandaşlarımıza da kendi imkanlarıyla yardımcı oldukları için teşekkür ederim." diye konuştu.

Acar, kış mevsiminin rahat bir şekilde geçmesi için kaymakamlık ve diğer kurumlarla koordineli çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA