Kocabıyık: "Narlıdere için değişim vakti geldiğine inanıyorum"

Cumhur İttifakı'nın Narlıdere Belediye Başkan Adayı Süleyman Kocabıyık, seçim ziyaretlerine devam ederken, "Narlıdere için değişim vakti geldiğine inanıyorum. Ben "ceketimi koysam alır" diyenlerden olmadığım için zor olanı seçtim ve sizin evladınız, kardeşiniz olduğum için aday oldum" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Narlıdere Belediye Başkan Adayı MHP'li Süleyman Kocabıyık, kentte ziyaretlerine devam ediyor. Muhtarlarla, vatandaşlarla ve esnaflarla sık sık bir araya gelen Kocabıyık, çalışmalarına hız verdi. MHP'li aday, bir araya geldiği vatandaşlara sık sık projelerini anlatırken, zaman zamanda vatandaşların evlerine konuk oluyor.

Narlıdere'de büyüyen Kocabıyık, yıllardır Narlıdere'nin belli başlı sorunlarla boğuştuğunu ve ilçede hangi sorunların çözülmesi gerektiğini bildiğini söyledi. Narlıdere'yi mahalle mahalle, sokak sokak bildiğini ifade eden Kocabıyık, "Yıllar önce maddi durumumuz kötü olduğu için sahile gelen balıkçı teknelerinde ağ temizler, eve birkaç kuruş para götürürdüm. Çamtepe Mahallesi, Yeni Kala Mahallesi, Ilıca Mahallesi'nde top oynardık. Ali Onbaşı Deresi'nde dereye girer, piknik yapardık. Ben buralıyım, yerlisiyim; sizlerin evladı, kardeşi, yeğeni ve torunuyum" diyerek vatandaşlardan oy istedi.

"Ben "ceketimi koysam alır" diyenlerden olmadım"

"Narlıdere için değişim vakti geldiğine inanıyorum" diyen Cumhur İttifakı'nın Narlıdere Belediye Başkan Adayı Süleyman Kocabıyık, şöyle devam etti:

"Ben "ceketimi koysam alır" diyenlerden olmadığım için zor olanı seçtim ve sizin evladınız, kardeşiniz olduğum için aday oldum. Sizlere, tekrar Narlıdere sahilinden denize girme sözü veriyorum. Kentsel dönüşümde, tapulu ve tapusuz kim varsa hak ettikleri önemi göstereceğim. Ben birileri gibi ranttan anlamam. Anladığım şey; adalettir adalet. Mevzu siyasi parti yarışı değil benim için, kimi neler katabileceğidir. Narlıdere'yi turizm cenneti yapacağız. Televizyonlarda Antalya, Istanbul, Kapadokya yerine Narlidere'yi izleyeceksiniz. 5 yıldız otel, jeotermal tesis, Ali Onbaşı Vadisi'nde doğa sporları, mangal alanları ve daha nice projeler var. Hayatta hiç tanımadığınız, buranın suyunu içmemiş, buradan ekmek yememiş; sokaklarını bilmeyen, sizi tanımayan birine gidip derdinizi anlatamazsınız. Kardeşim, oğlum, ağabey diyemezsiniz; ama şunu unutmayın beni yolda görseniz derdinizi anlatabilirsiniz. Kapımı çalmadan çat kapı içeri girebilirsiniz; çünkü ben sizin evladınız, kardeşinizim ben sizleri yönetmeye değil hep birlikte ağabey-kardeş, ana-oğul ilçemizi yönetmeye talibim."

Kaynak: İHA