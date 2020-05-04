Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1 milyon maske üretti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, meslek kursları bünyesinde başladığı tıbbi maske üretiminde 1 milyon maske üretti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, martın sonunda 100 bin tıbbi maske ve 10 bin koruyucu ekipman dikimi hedefiyle çalışmalara başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), üretime geçtikten kısa süre sonra kapasite artırımına gitti.

Bu kapsamda günlük tıbbi maske üretimi 17 binden 25 bin adede çıkarılarak 1 milyon maske üretimi gerçekleştirildi.

200 KO-MEK çalışanın ve Gülen Yüzler personelinin görev aldığı maske ve koruyucu ekipman dikim faaliyeti devam ediyor.

"KO-MEK tıbbi maske üretiminin yanı sıra sağlık çalışanlarının kullanması için koruyucu ekipman olarak önlük ve tulum üretimini sürdürüyor.

Tıbbi maskenin yanı sıra günde 200 önlük ve 200 tulum üretimi yapılıyor.

Üretilen maske ve koruyucu ekipmanlar gün içinde sterilizasyon işlemlerinin ardından İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilerek buradan sağlık çalışanlarına ulaştırılıyor.

Maskeler sağlık çalışanlarının yanı sıra emniyet, jandarma ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin dış birimlerinde görev yapan çalışanlarına da veriliyor.

Üretilen maskeler ayrıca, özellikle toplu taşıma kullanan ve bunun gibi kalabalık alanlarda bulunan vatandaşlara da ücretsiz dağıtılıyor.

Kaynak: AA