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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hereke Sahili yolunun yapımına başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Hereke Sahiline ulaşımı kolaylaştırmak için yapılacak yolda çalışmalar başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hereke Sahili yolunun yapımına başladı

Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan Hereke Sahil düzenleme projesi kapsamında sahile ulaşımı sağlayacak yolda, kazı dolgu ve terasman çalışmalarına başlandı. 240 metre uzunluğundaki 15 metre genişliğindeki yolda 125 metrelik kısım boyunca sağlı sollu şeritlerde araç parkı yapılabilecek. Sahil düzenleme projesi yolu için 1600 metreküp kazı 860 metreküpte dolgu yapılacak. Kazı ve dolgu çalışmaları sonrası 1152 ton plent miks temel, 460 ton binder, 288 ton da aşınma asfaltı serilecek.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hereke Sahili yolunun yapımına başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hereke Sahili yolunun yapımına başladı

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