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  3. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden anlamlı Ramazan karşılaması! Youtube üzerinden de yayınlanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden anlamlı Ramazan karşılaması! Youtube üzerinden de yayınlanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 13 Nisan Salı günü başlayacak Ramazan ayını "Anlatımlı Enderun Teravih" Programı ile karşılayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden anlamlı Ramazan karşılaması! Youtube üzerinden de yayınlanacak

Ramazana günler kala gerçekleştirilecek anlamlı programda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dini Musiki Topluluğu, Cumhur Müezzinliği, Enderun İlahileri ve Enderun Usulü Teravih'in farklı makamlarda icrasına yönelik bir konser icra edecek. Kocaeli Kongre Merkezi'nde, 6 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek olan program, 14.45'te başlayacak.

Ramazan Karşılaması Programında, Enderun usulü teravih örneği verilecek. Bunun yanı sıra, Irak, Acemkürdi, Muhayyer kürdi, Isfahan, Hüseyni, Eviç, Acemaşiran ve Segah makamlarında ilahiler okunacak. Mustafa Itrı Efendi'nin Salat-i Ümmiyyye eseri ise Segah makamında seslendirilecek.

Programda Segah, Acemaşiran ve Saba makamlarında Kur'an-ı Kerim Tilavetleri okunacak. Eserler, Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi yönetimindeki Dini Musiki Topluluğu tarafından icra edilecek.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek programda, pandemi koşulları sebebiyle Kocaeli İl Müftülüğünden sınırlı sayıda görevli konuk olarak yer alacak. Öte yandan, Anlatımlı Enderun Teravih Programı kaçıran vatandaşlar için ileriki günlerde, program Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Youtube kanalı üzerinden yayınlanacak.

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