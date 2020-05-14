Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden Gebze bölgesine ulaşım yatırımı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze bölgesindeki trafik yoğunluğunun azaltılması için hazırlanan projeyi hayata geçiriyor.

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze'deki Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), ilçe merkezi ve D-100 kara yoluna bağlantı sağlayan Anadolu Otoyolu üzerindeki Tembelova ve Kirazpınar köprülerinde özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandığını kaydetti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Karayolları Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa hayata geçireceği proje kapsamında Anadolu Otoyolu'na kuzey ve güneyde paralel tek yönlü sürekli yan yollar yapılacağını belirten Büyükakın, "Her iki yan yol arasında geçişlere izin verecek dönüş noktaları inşa edilecek. Böylece doğu-batı aksındaki tüm sinyalize kavşaklar ortadan kaldırılacak. 500 günde bitirilecek, 80 milyonluk ciddi bir yatırım. Gebze için hayati problem olan projenin ihale ve yer teslimini yaptık, kısa zamanda başlayacak." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, bölgede ulaşım ağını büyük ölçüde rahatlatacak proje kapsamında 4 yeni köprünün inşa edileceğine değinerek, proje hakkında katılımcılara bilgi verdi.





Kaynak: AA