Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden muhtarlara kırtasiye yardımı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki 472 mahalle muhtarına kırtasiye yardımında bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 472 mahalle muhtarının vatandaşlara yönelik evrak işlerinde kullandığı kırtasiye malzemelerinin her yıl düzenli olarak karşılandığı belirtildi.

Sağlanan yardımlarla önemli bir masraftan kurtulan muhtarların yardımlarla vatandaşa daha hızlı ve kaliteli hizmet verdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kocaeli genelinde muhtarlara yapılan kırtasiye yardımı kolilerinde muhtarların gündelik işlerinde kullandığı pilot kalem, tükenmez kalem, A4 şeffaf poşet dosya, ıstampa, ıstampa mürekkebi, mekanizmalı geniş klasör, mekanizmalı dar klasör, yapıştırıcı, A4 plastik telli dosya, diplomat zarfı ve A4 kağıt bulunuyor. Bugüne kadar muhtarlık bürolarına toplamda 5 bin 800 adet plastik masa, 15 bin 700 adet plastik tabure, 16 bin 200 adet plastik sandalye ve 180 takım ofis mobilyası tedarik edildi."

Kaynak: AA