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  3. Kocaeli Çayırova'da korkutan yangın! İki kişi dumandan etkilendi

Kocaeli Çayırova'da korkutan yangın! İki kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir binanın ikinci katında meydana gelen yangında 2 kişi dumandan etkilenirken 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli Çayırova'da korkutan yangın! İki kişi dumandan etkilendi

Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde Çayırova İnönü Mahallesi 142 Sokak'ta bulunan üç katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındıktan sonra söndürülürken dumandan etkilenen Mehmet Ali D. (89) ile oğlu Hasan D'ye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Mehmet Ali D, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocaeli'de korkutan yangın! İki kişi dumandan etkilendi Kocaeli'de korkutan yangın! İki kişi dumandan etkilendi Kocaeli'de korkutan yangın! İki kişi dumandan etkilendi Kocaeli'de korkutan yangın! İki kişi dumandan etkilendi

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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