Kocaeli'nde intihar girişimi! Köprüden aşağı atladı!

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 37 yaşındaki Ahmet Yoloğlu , Cımbızdere viyadüğüne çıkarak kendini aşağı attı. Ağır yaralanan Yoloğlu hastaneye kaldırıldı.

YAYINLAMA
Google News
Kocaeli'nde intihar girişimi! Köprüden aşağı atladı!

Edinilen bilgilere göre Olay, dün öğle saatlerinde Çenedağ Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde meydana geldi.

Çevredekiler viyadük üzerindeki korkuluklara çıkan vatandaşı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nde intihar girişimi! Köprüden aşağı atladı!
Evli ve bir çocuk babası 33 yaşındaki Ahmet Yoloğlu, viyadüğe çıkarak kendini aşağı attı canına kıymak isteyen şahıs itfaiye'nin kurduğu çadırın üstüne düşerek yaralandı.

Kocaeli'nde intihar girişimi! Köprüden aşağı atladı!

Sağlık ekipleri vatandaşı sedye ile alarak, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenilen şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, aynı köprüden daha öncede intihar girişimleri olmuş ve 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Kocaeli'nde intihar girişimi! Köprüden aşağı atladı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kahramanmaraş depremi şehri yok etti! Adıyaman'ın deprem öncesi ve deprem sonrası fotoğrafları kahretti!
Kahramanmaraş depremi şehri yok etti! Adıyaman'ın deprem öncesi ve deprem sonrası fotoğrafları kahretti!
İzmir'de deprem korkusuyla sığınak gibi kabin üretti!
İzmir'de deprem korkusuyla sığınak gibi kabin üretti!
Adana'da Ağır hasarlı binaya giren hurdacıdan inanılmaz sözler! Yıkılması an meselesi!
Adana'da Ağır hasarlı binaya giren hurdacıdan inanılmaz sözler! Yıkılması an meselesi!
İstanbul Boğazı sise büründü! Kıyı Emniyetleri Genel Müdürlüğü gemi trafiğini çift yönlü durdurduklarını açıkladı!
İstanbul Boğazı sise büründü! Kıyı Emniyetleri Genel Müdürlüğü gemi trafiğini çift yönlü durdurduklarını açıkladı!
Son Haberler
Alex Micle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Micle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex Micle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Micle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jon Aurtenetxe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Aurtenetxe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jon Aurtenetxe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Aurtenetxe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vlad Toma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlad Toma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vlad Toma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlad Toma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nemanja Mijuskovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Mijuskovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nemanja Mijuskovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Mijuskovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Edirne'de cinayet! Köy kahvesinde, tüfekler patladı!
Edirne'de cinayet! Köy kahvesinde, tüfekler patladı!
Adıyaman'daki 6 otel, depremde yerle bir oldu! İşte o oteller...
Adıyaman'daki 6 otel, depremde yerle bir oldu! İşte o oteller...
Çok Okunanlar
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 ülkenin büyükelçisi değişti, bazı büyükelçiler merkeze çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 ülkenin büyükelçisi değişti, bazı büyükelçiler merkeze çekildi
Korku filminden çıkmış gibi: Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar...
Korku filminden çıkmış gibi: Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar...
Türkiye beşik gibi sallanıyor! Her yerden deprem oluyor: Samsun 30 dakika içinde iki kez sallandı!
Türkiye beşik gibi sallanıyor! Her yerden deprem oluyor: Samsun 30 dakika içinde iki kez sallandı!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi