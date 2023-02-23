Kocaeli'nde intihar girişimi! Köprüden aşağı atladı!

Edinilen bilgilere göre Olay, dün öğle saatlerinde Çenedağ Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde meydana geldi.

Çevredekiler viyadük üzerindeki korkuluklara çıkan vatandaşı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Evli ve bir çocuk babası 33 yaşındaki Ahmet Yoloğlu, viyadüğe çıkarak kendini aşağı attı canına kıymak isteyen şahıs itfaiye'nin kurduğu çadırın üstüne düşerek yaralandı.

Sağlık ekipleri vatandaşı sedye ile alarak, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenilen şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, aynı köprüden daha öncede intihar girişimleri olmuş ve 2 kişi hayatını kaybetmişti.