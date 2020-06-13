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  3. Kocaeli diken üstünde! 20 kişinin pozitif çıktığı sokak karantinada

Kocaeli diken üstünde! 20 kişinin pozitif çıktığı sokak karantinada

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Gaziler Mahallesindeki bir sokakta 20 kişinin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından sokak karantinaya alındı.

Kocaeli diken üstünde! 20 kişinin pozitif çıktığı sokak karantinada

Koronavirüs kaynaklı can ve vaka sayılarının yüksek olduğu illerden olan Kocaeli'de vaka sayıları artmaya devam ediyor. 

41Kocaeli.net internet sitesinin haberine göre  Gebze’nin Gaziler Mahallesi’ndeki bir sokakta 20 pozitif vaka tespit edildi. Birbirine yakın birçok evde tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle salgının yayılmaması için o sokağın karantinaya alınmasına karar verildi.

Şu sıralarda Gebze İlçe sağlık Müdürlüğü ve Gebze emniyet müdürlüğü ekipleri Gaziler Mahallesi 1788  nolu sokağı karantinaya alıyorlar.

Bilindiği gibi daha önce de Yavuz Selim Mahallesi’nde bir sokak karantinaya alınmıştı.

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Editör Ekibi


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