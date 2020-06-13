Kocaeli diken üstünde! 20 kişinin pozitif çıktığı sokak karantinada

Koronavirüs kaynaklı can ve vaka sayılarının yüksek olduğu illerden olan Kocaeli'de vaka sayıları artmaya devam ediyor.

41Kocaeli.net internet sitesinin haberine göre Gebze’nin Gaziler Mahallesi’ndeki bir sokakta 20 pozitif vaka tespit edildi. Birbirine yakın birçok evde tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle salgının yayılmaması için o sokağın karantinaya alınmasına karar verildi.

Şu sıralarda Gebze İlçe sağlık Müdürlüğü ve Gebze emniyet müdürlüğü ekipleri Gaziler Mahallesi 1788 nolu sokağı karantinaya alıyorlar.

Bilindiği gibi daha önce de Yavuz Selim Mahallesi’nde bir sokak karantinaya alınmıştı.