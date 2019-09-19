Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne kurayla terör mağduru işçi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde temizlik görevlisi olarak istihdam edilecek adaylar kurayla belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2 engelli ve 1 terör mağduru 3 temizlik görevlisi alımı için açılan ilana, 243 engelli ve 5 terör mağduru başvurdu.

"Sürekli işçi" unvanıyla istihdam edilecek adayların belirlenmesi için İzmit'teki Atatürk Spor Salonu'nda Kocaeli 6. noteri huzurunda kura çekildi.

Güvenlik görevlilerinin de hazır bulunduğu kura çekiminde asil ve yedek adaylar belirlendi.

- "Rabb'im duamı kabul etti"

Engelli alımı için çekilen kurada ikinci sırada ismi çıkan görme engelli Nahyettin Kaşka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 senedir işsiz olduğunu belirterek kurada isminin çıkmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Evli ve 3 çocuk babası olduğunu dile getiren Kaşka, "Çok dua ettim, Rabb'im duamı kabul etti. On yaşında kızım, 4 yaşında oğlum ve 6 aylık bebeğim var. Artık bebeğin nasibi diyelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA