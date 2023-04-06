Kocaeli Fuarı'nın Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesi projesinde, İzmit Millet Bahçesi şekillenmeye devam ediyor

Kocaeli Fuarı'nın İzmit Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesi projesinde çalışmalar son hızıyla sürüyor.

HIZLA İLERLEYEN PROJEDE KAFE ALANLARI ŞEKİLLENMEYE BAŞLADI

Kocaeli Fuarı'nın İzmit Millet Bahçesine dönüştürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Projenin hızla ilerlemesiyle İzmit Millet Bahçesi'ndeki, kafe alanları şekillenmeye başladı. Eski yapıların yıkıldığı Kocaeli Fuarı'nda zemin güçlendirilmesi için fore kazık imalatları yapıldı. Düğün salonlarında fore kazık imalatları tamamlandı. Kazıkların aralarının kazı işlemleri devam ediyor. Su deposu bölgesinde de fore kazık imalatlarına sürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin projesi çerçevesinde İzmit Millet Bahçesi içerisinde yer alacak yapılar için de çalışmalar sürüyor. Proje içerisinde yer alan kafe 1'in çelik kolonlarının montajına başlandı. Kafe 2'nin dolgusu biterken grobetonu dökülüyor. Kafe 3'te ise kolon perde kalıpları kapatıldığı yakın zamanda beton dökümü yapılacağı belirtildi.