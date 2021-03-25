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Kocaeli Gölcük Nüfusu 2020 - 2021 |  Gölcük İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Kocaeli Gölcük nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Kocaeli Gölcük nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Kocaeli Gölcük nüfusunun 170 bin 503 olduğu açıklandı. Haberimizde  Kocaeli Gölcük yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Kocaeli Gölcük Nüfusu 2020 - 2021 |  Gölcük İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kocaeli Gölcük Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kocaeli Gölcük nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kocaeli Gölcük Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gölcük ilçesinin bağlı bulunduğu Kocaeli ilinde  1 milyon 997 bin 258 kişi yaşamaktadır. Kocaeli ili 3397 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 228 (km²) si Gölcük ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kocaeli Gölcük nüfusu 170 bin 503 kişidir.

Kocaeli Gölcük Nüfusu 2020 - 2021 |  Gölcük İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Kocaeli Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 997 bin 258 kişidir.

Gölcük İlçe Nüfusu Kaçtır?

170 bin 503 kişidir.

Kocaeli Gölcük Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  28,8 olarak gerçekleşmiştir.

Kocaeli Gölcük Nüfusu 2020 - 2021 |  Gölcük İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Gölcük İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  26,904858      Enlem :  26,904858

Gölcük İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kocaeli iline bağlı bulunan Gölcük ilçesinin telefon alan kodu 0 262 şeklinde başlamaktadır.

Gölcük ilçesinin bağlı olduğu Kocaeli İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Gölcük ilçesinin bağlı olduğu il olan Kocaeli ilinin plaka kodu 41 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

 

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