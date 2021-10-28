Kocaeli Gölcük'te dehşet! Ali A. silahla vurup öldürdüğü Seyhan Gözer'i taksiyle emniyete getirip teslim oldu

Edinilen bilgilere göre 23 yaşındaki Ali A., yanındaki kız arkadaşı 23 yaşındaki Seyhan Gözer ile birlikte taksiye binerek ormanlık alana gitti. Daha sonra Ali A. yanındaki tabancayla Seyhan Gözer'i silahla vurup taksiye bindirdi. Ali A.'nın tehdit ettiği taksi şoförü aracını Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

TESLİM OLDU, OLANLARI ANLATTI

Ali A. burada tartıştığı kız arkadaşını öldürdüğünü ve cesedin de takside bulunduğunu söyleyerek teslim oldu. Şüpheli gözaltına alınırken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.