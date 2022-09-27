Kocaeli Gölcük'ten acı haber! Donanma Komutanlığı'nda denize düşmüştü: Sözleşmeli Er Enes Bıyık şehit oldu

Alınan bilgilere göre Gölcük ilçesinde bulunan Donanma Komutanlığı'ndaki Tersane Komutanlığında bakıma alınan gemide çalışan 4 askerden 3'ü denize düştü. Askerlerden 3'ü denizden çıkarılarak hastanede tedavi altına alınmıştı.
KURTARILAMADI
Hastanede tedavisi süren askerlerden Sözleşmeli Er Enes Bıyık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ
Şehidin acı haberi İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan ailesine polis ekipleri ve askeri personel tarafından verildi. Şehidin acı haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Mahalle sakinleriyse şehidin ailesini yalnız bırakmadı.