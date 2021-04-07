Kocaeli halkının pazar isyanı! Fiyatların yüksek olmasından dert yandılar

Kocaeli'de yaklaşan Ramazan ayı öncesinde mutfak alışverişi için pazar alışverişine çıkan vatandaşlar, fiyatların yüksek olmasından şikâyetçi oldu. Pazar esnafı ise ürünlerin fiyatlarının marketlere göre daha uygun ve kaliteli olduğunu söyledi. Kocaeli'de vatandaşlar, yaklaşan Ramazan ayının öncesinde mutfak alışverişlerini tamamlamak için pazarlardaki yoğunluğu arttırdı. Ramazan ayı öncesinde mutfaktaki temel ihtiyaçlarını temin etmek için pazara giden vatandaşlar, önceki haftalara göre düşüşe geçen fiyatların yüksek olduğunu iddia ederek memnun olmadıklarını söylediler. Bazı müşteriler ise etiketlerdeki fiyat oyunlarından duydukları rahatsızlıkları dile getirdi. Pazar esnafı ise pazarlardaki fiyatların çok yüksek olmadığını, pazardan alışveriş yapmanın marketten alışveriş yapmaya göre daha ucuz, güvenli ve hijyenik olduğunu vurguladı.

PAZARCI ESNAFI FİYATLARIN NORMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Pazarda fiyatların uygun olduğunu ve market ürünlerine kıyasla çok daha taze olduğunu dile getiren 35 yıllık pazar esnafı Ahmet Koç, "Fiyatlar çok uygun, fiyatlarda sıkıntı yok. Mallar kaliteli pazar esnafı günlük mal satar. Bugün bu mallar kâr da olsa zarar da olsa bitiriyoruz, yarın başka mal getiriyoruz. Ama marketlerde öyle değil, adam yığıyor da yağıyor bin kişi elini atıyor oraya ondan sonra Korona oluyor tabi olacak. Bizde öyle değil, biz veriyoruz ve sağlıklı oluyor vatandaş tabi bunu fark etmiyor kart çektiği için ve ben seçiyorum bahanesiyle." dedi.

"ETİKETLER DE FİYAT OYUNLARI VAR"

Etiketlerdeki fiyat oyunlarının kendisini rahatsız ettiğini belirten İslam Bayrak adlı vatandaş, "Biber 7 buçuk lira diyor mesela biraz yaklaşıyorsun yarım kilosu 7 buçuk lira diyor. Küçük yazıyla yazmış yarım kilo diye. Bunun fiyatı neyse onun yazılmasını uygun görüyorum. Bunlar bize hiç yakışmıyor yani. Doğru olmak gerekiyor. Fiyatlar biraz esnafın insafına kalmış. Halde şu kadar, pazarda bu kadar, eve geliyor şu kadar oluyor bayağı fark oluyor. Ama gene de insanlar aradığını buluyor yarım kilo, bir kilo. Ama fiyatlarda pek bir fark göremedim 2 haftadır. Ramazan da yaklaşıyor, Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin. inşallah halk ile esnaf biraz daha yaklaşır birbirine alışveriş konusunda iyi olur inşallah" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı