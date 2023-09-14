Kocaeli İtfaiyesi, afetlere karşı gönüllüleri eğitiyor

Kocaeli İtfaiyesi, muhtemel afetlere karşı Ulaşlı Arama ve Kurtarma Derneği üyelerine eğitim verdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kocaeli İtfaiyesi, afetlere karşı gönüllüleri eğitiyor

Kocaeli İtfaiyesi, muhtemel afetlere karşı Ulaşlı Arama ve Kurtarma Derneği üyelerine eğitim verdi.

Ulusal ve uluslararası çapta eğitim faaliyetleriyle adından söz ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, çalışmalarına devam ediyor. Son olarak, Gölcük Ulaşlı Mahallesinde ikamet eden gençlerin oluşturduğu Ulaşlı Arama ve Kurtarma Derneği üyeleri Kocaeli İtfaiyesi'nden eğitim aldı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından yangın önleme ve söndürme teknikleri, iple erişim ve yüksek açı kurtarma teknikleri ile çökmüş yapılarda arama ve kurtarma olmak üzere 3 ana başlıkta eğitim gerçekleştirildi.

Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan İtfaiye Dairesi Başkanlığı hizmet binasının arkasında yer alan İtfaiye Eğitim Merkezi KOBİTEM tesislerinde verilen eğitimde, merkezde bulunan simülatörler vasıtasıyla teorik ve pratik olarak yapılan çalışmalarda dernek üyeleri öğrendikleri becerilerini de sergileme imkanı buldu. 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 depremlerini yaşayan Kocaeli İtfaiyesi, edindiği tecrübelerle daha sonra meydana gelen afetlerde de Türkiye'nin diğer illerinde görev yaparak halkın takdirini topladı. Son olarak 6 Şubat'ta asrın felaketi ile karşılaşan deprem bölgelerinde yaptığı çalışmalar ile göz dolduran Büyükşehir İtfaiyesi, bu bilgi ve tecrübeleri resmi ve gönüllü ekiplere de aktararak meydana gelebilecek acıları azaltmayı hedefliyor.

Kocaeli İtfaiyesi, afetlere karşı gönüllüleri eğitiyor

Kocaeli İtfaiyesi, afetlere karşı gönüllüleri eğitiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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