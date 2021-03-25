Kocaeli İzmit Nüfusu 2020 - 2021 |  İzmit İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kocaeli İzmit Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kocaeli İzmit nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kocaeli İzmit Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İzmit ilçesinin bağlı bulunduğu Kocaeli ilinde 1 milyon 997 bin 258 kişi yaşamaktadır. Kocaeli ili 3397 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 18,71 km² si İzmit ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kocaeli İzmit nüfusu 365 bin 893 kişidir.

Kocaeli Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 997 bin 258 kişidir.

İzmit İlçe Nüfusu Kaçtır?

365 bin 893 kişidir.

Kocaeli İzmit Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -5,7 olarak gerçekleşmiştir.

İzmit İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : - Enlem : -

İzmit İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kocaeli iline bağlı bulunan İzmit ilçesinin telefon alan kodu 0 262 şeklinde başlamaktadır.

İzmit ilçesinin bağlı olduğu Kocaeli İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda İzmit ilçesinin bağlı olduğu il olan Kocaeli ilinin plaka kodu 41 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020