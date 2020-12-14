Kocaeli İzmit'te köpeklerin belediye tarafından öldürülmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yahyakaptan Mahallesi’nde 3 sokak köpeği ölü bulundu. Bunun üzerine vatandaşlar durumu Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan ekipler köpeklerin sırtlarında iğne olduğunu belirledi. Daha sonra olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ölü köpekleri belediyeye bağlı hayvan barınağına götürdü. Hayvanların ölümüne neden olduğu değerlendirilen iğneler ise polis ekipleri tarafından incelenmek üzere alındı.

TÜM ÇALIŞANLAR AÇIĞA ALINDI

Öte yandan konuya ilişkin olarak açıklama yapan İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tüm çalışanları ve idarecilerinin açığa alındığını ve tüm çalışmalarına ara verildiğini ifade etti.

Başkan Hürriyet şu açıklamayı yaptı:

"Yahya Kaptan Mahallesi'nde gerçekleşen köpek ölümleriyle ilgili olarak açılan soruşturma tamamlanana kadar Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tüm çalışanları ve idarecileri açığa alınmış olup tüm çalışmalarına ara verilmiştir. Açılan soruşturma neticesinde ihmali bulunan kim varsa gereken her türlü girişim titizlikle yerine getirilecektir. İzmit Belediyesi olarak yaşanan acı olayın derin üzüntüsünü duyuyor, tüm hayvan severlerin acısını en kalbi duygularımızla paylaşıyoruz. "

SOSYAL MEDYADA BELEDİYEYE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Ayrıca çok sayıda sosyal medya kullanıcısı olay nedeniyle #KatilsinİzmitBelediyesi etiketi ile Twitter'da paylaşımda bulundu.