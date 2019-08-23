Kocaeli Kadın Platformu üyeleri 'Emine Bulut' cinayetine tepki gösterdi

KOCAELİ Kadın Platformu üyesi kadınlar, Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için hazırladıkları pankartlarla eylemi yaparak, cinayeti ve kadına şiddeti protesto etti.

İzmit'te Belediye İş Hanı'nın önünde toplanan Kocaeli Kadın Platformu üyesi kadınları, Türkiye'yi derinden sarsan Emine Bulut cinayeti ile ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Kocaeli Kadın Platformları, Eğitim-Sen Kocaeli Şube Başkanı Hicran Turan, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar da katıldı. Basın açıklamasını grup adına Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi Kadın Sekreteri Sibel Yılmaz okudu. Yılmaz şunları söyledi:

'KADINLAR ÖLMEK İSTEMİYOR'

"Bu ülkede kadınlar erkekler tarafından hergün, herkesin gözleri önünde sistemli olarak öldürülüyor. Ama kadınlar ölmek istemiyor. Emine Bulut hepimizin gözleri önünde öldü. Son sözü "ölmek istemiyorum'du. Bir kadın boğazında bıçakla yerde yatarken son söz olarak "ölmek istemiyorum" ise, bu yaptığımız artık bir basın açıklaması değildir. Bugün burada bu saatte Kocaeli'de yan yana gelmişsek ve dişlerimiz kenetli, yumruklarımız sıkılmışsa ve öfkeden ağlamamak için zor tutuyorsak kendimizi bu artık sadece bir basın açıklaması değildir. Bu yan yana geliş bir öfke çığlığı olacak ve Emine Bulut öldüren düzen artık yerle bir olacaktır."

Açıklamanın ardından kadınlar, "Asla yalnız yürümeyeceksin', "Ölmek İstemiyoruz', "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz" şeklinde sloganlar attı. Topluluk daha sonra dağıldı.

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DHA