Kocaeli Karamürsel Nüfusu 2020 - 2021 |  Karamürsel İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kocaeli Karamürsel Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kocaeli Karamürsel nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kocaeli Karamürsel Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Karamürsel ilçesinin bağlı bulunduğu Kocaeli ilinde 1 milyon 997 bin 258 kişi yaşamaktadır. Kocaeli ili 3397 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 254 (km²) si Karamürsel ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kocaeli Karamürsel nüfusu 58 bin 412 kişidir.

Kocaeli Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 997 bin 258 kişidir.

Karamürsel İlçe Nüfusu Kaçtır?

58 bin 412 kişidir.

Kocaeli Karamürsel Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 14,7 olarak gerçekleşmiştir.

Karamürsel İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,617811 Enlem : 29,617811

Karamürsel İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kocaeli iline bağlı bulunan Karamürsel ilçesinin telefon alan kodu 0 262 şeklinde başlamaktadır.

Karamürsel ilçesinin bağlı olduğu Kocaeli İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Karamürsel ilçesinin bağlı olduğu il olan Kocaeli ilinin plaka kodu 41 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020