Kocaeli konserleri 29 Ekim 2021 | 29 Ekim ücretsiz Kocaeli- İzmit konserleri ve etkinlikleri 2021 | Sagopa Kajmer, Duman, Manuş Baba, Funda Arar!

Kocaeli'nde ikamet eden vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilecek organizasyonlara göz atıyor. Çeşitli konserler ve etkinliklere yer verecek olacak Kocaeli Belediyesi, Duman grubundan Sagopa Kajmer'e bir çok ünlü ismi severleriyle buluşturacak. Haberimizde en çok göz atılan "Kocaeli konserleri 29 Ekim 2021 | 29 Ekim ücretsiz Kocaeli- İzmit konserleri ve etkinlikleri 2021" konu başlıklarına yer verdik.

KOCAELİ KONSERLERİ 29 EKİM 2021 | 29 EKİM ÜCRETSİZ KOCAELİ- İZMİT KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ

25 Ekim’den itibaren başlayan konserler bir haftaya yayılacak şekilde hazırlandı.

27 Ekim 2021 Manuş Baba / 20.00 / Sekapark Uçurtma Tepesi festival alanında

28 Ekim 2021 Sagopa Kajmer / 20.00 / Sekapark Uçurtma Tepesi festival alanında

29 Ekim Funda Arar / 20.00 / Sekapark Uçurtma Tepesi festival alanında

29 Ekim Duman / 20.30 / İzmit Fuar Güneş Sahnesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen festivalde üç gün boyunca Sirk Sanatları Gösterileri, söyleşiler ve perküsyon şovun yanı sıra tahta bacak, jonglör performans, lastik kız, tek teker jonklör, pandomim, canlı heykel performansları da olacak. Ayrıca Sekapark Uçurtma Tepesi alan içerisinde bulunan şişme oyun grupları balon futbolu, sumo güreşi, canlı langırt, ayak bilardosu, dev jenga, şişme dart, gladyatör, denge parkuru veya rodeo, karaoke, mini golf sahası, futbol dart festival boyunca kullanıma açık olacak.

29 EKİM 1923'TE NE OLDU?

Osmanlı İmparatorluğu’nda, ikinci Meşrutiyetin ilanından altı yıl sonra Birinci Dünya Savaşı başladı. 1914′te başlayan Birinci Dünya Savaşı’na dünyanın belli başlı devletleri katıldı. Dört yıl süren savaş sonunda bizimle birlikte olan devletler yenildi. Savaş kurallarına göre biz de yenilmiş sayıldık. Ülkemiz İngilizler, Yunanlılar, Fransızlar, İtalyanlar tarafından paylaşıldı. Ulusuna inanan, güvenen Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919′da Samsun’a geldi. Erzurum’da, Sivas’ta kongreler düzenledi. Mustafa Kemal Paşa “Tek bir egemenlik var, o da Milli egemenliktir. Ülkeyi yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır.” diyordu.

Yurdun dört bir tarafından gelen ulus temsilcileri -milletvekilleri- 23 Nisan 1920 günü Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nde toplandı. Meclis, Mustafa Kemal Paşa’yı başkan seçti. Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde Büyük Millet Meclisi Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. Bir yandan efeler, dadaşlar, seymenler bulundukları yörede düşmana karşı koydular. Öte yandan düzenli ordular İnönü’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da savaştılar. Yurdumuz düşmanlardan kurtarıldı.

Tahtını, rahatını düşünen padişah, yenilen düşmanla birlikte yurdumuzdan kaçtı. İmzalanan Lozan Barış Antlaşması ile yeni bir devlet doğdu. Bu doğan devletin yönetim biçimi henüz belirlenmemişti. İkinci dönem Büyük Millet Meclisi 11 Ağustos 1923′te ilk toplantısını yaptı. 13 Ekim 1923′te Ankara Başkent oldu. Atatürk; düşmanın ülkeden atılıp sınırlarımızın belirlenmesinden sonra, çoktan beri tasarladığı cumhuriyetin ilanı üzerinde hazırlıklar yapmaya başladı. 28 Ekim 1923 akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya’da yemeğe çağırdı. Onlara, “Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz.” dedi.

29 Ekim 1923 günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan cumhuriyet önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verildi. Meclis önergeyi kabul etti. Böylece ülkemizde cumhuriyet yönetimi kuruldu. Atatürk kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Cumhuriyet’in ilanı yurtta sevinç ve coşku ile karşılandı. Cumhuriyet; yurttaşların seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yönetimdir. Ulus temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla ülkenin yönetilmesidir. Cumhuriyet yönetiminde söz ulusundur. Cumhuriyet’i korumak, kollamak, yaşatmak her yurttaşın ödevidir.

29 EKİM NEDİR?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta[2] kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.