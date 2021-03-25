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Kocaeli Körfez Nüfusu 2020 - 2021 |  Körfez İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Kocaeli Körfez nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Kocaeli Körfez nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Kocaeli Körfez nüfusunun 173 bin 64 olduğu açıklandı. Haberimizde  Kocaeli Körfez yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Kocaeli Körfez Nüfusu 2020 - 2021 |  Körfez İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kocaeli Körfez Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kocaeli Körfez nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kocaeli Körfez Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Körfez ilçesinin bağlı bulunduğu Kocaeli ilinde  1 milyon 997 bin 258 kişi yaşamaktadır. Kocaeli ili 3397 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 301 (km²) si Körfez ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kocaeli Körfez nüfusu 173 bin 64 kişidir.

Kocaeli Körfez Nüfusu 2020 - 2021 |  Körfez İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Kocaeli Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 997 bin 258 kişidir.

Körfez İlçe Nüfusu Kaçtır?

173 bin 64 kişidir.

Kocaeli Körfez Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  22 olarak gerçekleşmiştir.

Kocaeli Körfez Nüfusu 2020 - 2021 |  Körfez İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Körfez İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  29,787424      Enlem :  29,787424

Körfez İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kocaeli iline bağlı bulunan Körfez ilçesinin telefon alan kodu 0 262 şeklinde başlamaktadır.

Körfez ilçesinin bağlı olduğu Kocaeli İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Körfez ilçesinin bağlı olduğu il olan Kocaeli ilinin plaka kodu 41 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

 

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