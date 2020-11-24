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  3. Kocaeli merkezli 13 ilde şafak operasyonu: 70 kişiye gözaltı kararı

Kocaeli merkezli 13 ilde şafak operasyonu: 70 kişiye gözaltı kararı

Kamu kurumlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 70 şüphelinin tutuklanmasına yönelik Kocaeli merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kocaeli merkezli 13 ilde şafak operasyonu: 70 kişiye gözaltı kararı

Kocaeli'de kamu ihalelerine fesat karıştırdıkları belirlenen 70 kişinin yakalanması için 13 ilde ilde eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığınca "Kamu Kurumu Aleyhine Dolandırıcılık, İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Özel Belgede Sahtecilik ve Rüşvet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, 70 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından şüpheli şahısların yakalanması için Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Batman, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Manisa, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı şafak operasyonu başlatıldı.

Halen devam eden operasyonda çok sayıda gözaltının olduğu öğrenildi.

Berna Akkaya
Editör


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