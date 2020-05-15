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  3. Kocaeli TEM’de zincirleme kaza! 5 tır birbirine girdi

Kocaeli TEM’de zincirleme kaza! 5 tır birbirine girdi

Kocaeli TEM Otoyolu İzmit Korutepe Tünelleri içi Ankara istikametinde tünel içinde kontrolden çıkan 5 tırın birbirine çarpması sonrasında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası TEM otoyolu Ankara istikameti tamamen trafiğe kapanırken yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada 2 tır sürücüsü yaralandı.

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15 Mayıs 2020 Cuma 18:27

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