Kocaeli TEM’de zincirleme kaza! 5 tır birbirine girdi
Kocaeli TEM Otoyolu İzmit Korutepe Tünelleri içi Ankara istikametinde tünel içinde kontrolden çıkan 5 tırın birbirine çarpması sonrasında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası TEM otoyolu Ankara istikameti tamamen trafiğe kapanırken yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada 2 tır sürücüsü yaralandı.
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15 Mayıs 2020 Cuma 18:27
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