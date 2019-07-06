Kocaeli, tiyatronun zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu'nun(TÜİK) 2018 yılı "Tiyatro İstatistikleri" verilerine göre tiyatroya en çok giden il Kocaeli olurken Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları da 16 oyunla bu başarıya büyük katkı verdi.

Kocaeli'yi kültür ve sanat alanında Türkiye'deki özel bölgelerden biri haline getirmeyi hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, TÜİK "in son verilerine göre ilimizi hedeflerinin de üstüne taşıdı. TÜİK'in 2018 yılı "Tiyatro İstatistikleri" verilerine göre tiyatroya en çok giden il Kocaeli oldu. 2018-2019 tiyatro sezonunda repertuvara 8 oyun kazandıran ve toplam 16 oyun ile perdelerini açan Şehir Tiyatroları, kurulduğu günden bu yana 134 eseri sahneledi ve 1,5 milyon seyirciyle kucaklaştı.

TÜİK'in 2018 yılı "Tiyatro İstatistikleri" verilerine göre 2018 yılında toplam tiyatro seyircisi sayısı Türkiye'de 7,84 milyon olurken 2018 yılı "Tiyatro İstatistikleri ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi" verilerine göre 2018 yılında Türkiye'de her bin kişi başına tiyatroya giden kişi sayısı 96 olarak belirtildi. Bu veriler ışığında tiyatroya gitme oranında en yüksek değere sahip olan il ise her bin kişi başına 208 kişi ile Kocaeli oldu. Kocaeli'de ikamet edenler arasında tiyatroya gitme oranı ise binde 208 olarak gösterildi.

Bu sezon perdelerini 4 Ekim 2018'de İlerleme oyunuyla açan Şehir Tiyatroları, devamında Asalet Kumkuması, Oyalananlar, Keşanlı Ali Destanı, Güzel ile Çirkin'in Müzikali, Davet, Göl, Profesyoneller, Kara Fatma bir Özgürlük Savaşçısı isimli oyunları sahnelerken, oynanan oyunlar tiyatro severlerden de tam not aldı.

Şehir Tiyatroları ayrıca Minik Bulut Minnak, Mavi Yelkenli, Beyaz Tay, Hayal Perdesi ve Dede Korkut Obası adlı çocuk oyunlarıyla Kocaelili çocuklara da keyifli anlar yaşattı. Kurulduğu günden bu yana 134 eseri sahneleyen ve 1,5 milyon seyirciyle kucaklaşan Kocaeli Şehir Tiyatroları, ilimizde sahne sanatlarına olan ilginin ve tiyatro izleme alışkanlığının artmasında, yerel tiyatroların kurulup gelişmesinde, şehir dışından başka tiyatro gösterilerinin gelmesinde birincil rol oynadı.

Kaynak: İHA