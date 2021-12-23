Kocaeli ulaşım zammı, ulaşım ücretleri 2022 | Kocaeli şehir içi otobüs, tramvay, vapur fiyatları ne kadar, kaç TL? Otobüs ücreti ne kadar?
Kocaeli'de gerçekleştirilen UKOME toplantısında toplu ulaşım araçlarına zam yapılması kararı alındı. Bu kapsamda zammın ardından vatandaşlar internet arama motorlarında Kocaeli şehir içi otobüs, tramvay, vapur fiyatları ne kadar, kaç TL 2022 ? sorusuna yanıt aramaya başladılar. Bu kapsamda Kocaeli ulaşım zammı, ulaşım ücretleri 2022...
Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen UKOME toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda artan maliyetlerini gerekçe gösteren Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası ulaşıma zam taleplerini iletti. Buna göre kısa mesafe için yüzde 40, uzun mesafe için ise yüzde 50 oranında zam istendi. Toplantıda zammın oranın yüzde 24,29 olmasına karar verildi. Bu kapsamda Kocaeli şehir içi otobüs, tramvay, vapur fiyatları ne kadar, kaç TL? sorularının detayları araştırılıyor. İşte Kocaeli ulaşım zammı, ulaşım ücretleri 2022...
KOCAELİ ŞEHİR İÇİ OTOBÜS, TRAMVAY, VAPUR FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Kocaeli'de şehir içi otobüs, tramvay ve vapur fiyatlarına yüzde 24,29 oranında zam geldi. Zammın ardından Kocaeli'de halk otobüslerinin biniş ücret 3,50 TL'den 4 lira 35 kuruşa çıktı. Deniz ulaşımında tam bilet 4 lira 25 kuruştan 5 lira 25 kuruşa yükseldi. 2,5 lira olan tramvay ücreti 3 liraya çıktı.
KOCAELİ ULAŞIM ZAMMI, ULAŞIM ÜCRETLERİ 2022 | KOCAELİ OTOBÜS FİYATLARI
Kocaeli'de ulaşım zammının ardından oluşan yeni fiyatlar şöyle:
Şehir içi tam ücret
2021: 3,50 TL 2022: 4,35 kuruş
İndirimli ücret
2021:2,55 TL 2022: 3,05 kuruş
Öğrenci ücreti
2021:2,25 TL 2022: 2,75 kuruş
Not: Yapılan zam yansıtılmayacak, 1 TL büyükşehir tarafından ödenecek.
Karamürsel - İzmit:
2021:8.00 TL 2022: 9, 90 kuruş
Gölcük - İzmit
2021:5.00 TL 2022: 6,20 TL
Körfez - İzmit
2021:5.10 TL 2022: 6,30 TL
Başiskele - İzmit
2021:5.00 TL 2022: 6,20 TL
Kartepe - İzmit
2021:4.25 TL 2022: 5,25 TL
Gebze - İzmit:
2021:9.25 TL 2022: 11,50 TL
Kartepe - İzmit
2021:4.25 TL 2022: 5,25 TL
DENİZ ULAŞIMI
Tam bilet
2021:4.25 TL 2022: 5,25 TL
İndirimli biniş
2021:3.10 TL 2022: 3,85 TL
Öğrenci
2021:2.25 TL 2022: 2,80 TL
TRAMVAY
Tam bilet
2021:2.50 TL 2022: 3,00 TL
İndirimli biniş
2021:1.75 TL 2022: 2,20 TL
Öğrenci
2021:1.50 TL 2022: 1.75 TL