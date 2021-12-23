Nazik isminin anlamı nedir, Nazik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Layiha ne demek, TDK'ya göre Layiha kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin son hali ortaya çıktı! Yıllardır merak ediliyordu, son görüntüleri herkesİ rahatlattı2022 Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108810305Mengü isminin anlamı nedir, Mengü ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Sayar isminin anlamı nedir, Sayar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?ATV Müge Anlı full izle bugün 23 Aralık 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTubeGelinim Mutfakta 23 Aralık 2021 Perşembe puan durumu | 23 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Aksaray'da öğrencisini döven öğretmen Ali Rıza Yücel için kamu davası açıldı2022 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107690152
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Kocaeli ulaşım zammı, ulaşım ücretleri 2022 | Kocaeli şehir içi otobüs, tramvay, vapur fiyatları ne kadar, kaç TL? Otobüs ücreti ne kadar?

Kocaeli ulaşım zammı, ulaşım ücretleri 2022 | Kocaeli şehir içi otobüs, tramvay, vapur fiyatları ne kadar, kaç TL? Otobüs ücreti ne kadar?

Kocaeli'de gerçekleştirilen UKOME toplantısında toplu ulaşım araçlarına zam yapılması kararı alındı. Bu kapsamda zammın ardından vatandaşlar internet arama motorlarında Kocaeli şehir içi otobüs, tramvay, vapur fiyatları ne kadar, kaç TL 2022 ? sorusuna yanıt aramaya başladılar. Bu kapsamda Kocaeli ulaşım zammı, ulaşım ücretleri 2022...

Kocaeli ulaşım zammı, ulaşım ücretleri 2022 | Kocaeli şehir içi otobüs, tramvay, vapur fiyatları ne kadar, kaç TL? Otobüs ücreti ne kadar?

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen UKOME toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda artan maliyetlerini gerekçe gösteren Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası ulaşıma zam taleplerini iletti. Buna göre kısa mesafe için yüzde 40, uzun mesafe için ise yüzde 50 oranında zam istendi. Toplantıda zammın oranın yüzde 24,29 olmasına karar verildi. Bu kapsamda Kocaeli şehir içi otobüs, tramvay, vapur fiyatları ne kadar, kaç TL? sorularının detayları araştırılıyor. İşte Kocaeli ulaşım zammı, ulaşım ücretleri 2022... 

Kocaeli ulaşım zammı, ulaşım ücretleri 2022 | Kocaeli şehir içi otobüs, tramvay, vapur fiyatları ne kadar, kaç TL? Otobüs ücreti ne kadar?

KOCAELİ ŞEHİR İÇİ OTOBÜS, TRAMVAY, VAPUR FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Kocaeli'de şehir içi otobüs, tramvay ve vapur fiyatlarına yüzde 24,29 oranında zam geldi. Zammın ardından Kocaeli'de halk otobüslerinin biniş ücret 3,50 TL'den 4 lira 35 kuruşa çıktı. Deniz ulaşımında tam bilet 4 lira 25 kuruştan 5 lira 25 kuruşa yükseldi. 2,5 lira olan tramvay ücreti 3 liraya çıktı.

Kocaeli ulaşım zammı, ulaşım ücretleri 2022 | Kocaeli şehir içi otobüs, tramvay, vapur fiyatları ne kadar, kaç TL? Otobüs ücreti ne kadar?

KOCAELİ ULAŞIM ZAMMI, ULAŞIM ÜCRETLERİ 2022 | KOCAELİ OTOBÜS FİYATLARI

Kocaeli'de ulaşım zammının ardından oluşan yeni fiyatlar şöyle:

Şehir içi tam ücret

2021: 3,50 TL 2022: 4,35 kuruş

İndirimli ücret

2021:2,55 TL 2022: 3,05 kuruş

Öğrenci ücreti

2021:2,25 TL 2022: 2,75 kuruş

Not: Yapılan zam yansıtılmayacak, 1 TL büyükşehir tarafından ödenecek. 

Karamürsel - İzmit:

2021:8.00 TL 2022:  9, 90 kuruş 

Gölcük - İzmit 

2021:5.00 TL 2022:  6,20 TL

Körfez - İzmit

2021:5.10 TL 2022:  6,30 TL

Başiskele - İzmit

2021:5.00 TL 2022:  6,20 TL

Kartepe - İzmit 

2021:4.25 TL 2022:  5,25 TL

Gebze - İzmit: 

2021:9.25 TL 2022:  11,50 TL

Kartepe - İzmit

2021:4.25 TL 2022: 5,25 TL

Kocaeli ulaşım zammı, ulaşım ücretleri 2022 | Kocaeli şehir içi otobüs, tramvay, vapur fiyatları ne kadar, kaç TL? Otobüs ücreti ne kadar?

DENİZ ULAŞIMI

Tam bilet

2021:4.25 TL 2022: 5,25 TL

İndirimli biniş 

2021:3.10 TL 2022: 3,85 TL

Öğrenci

2021:2.25 TL 2022: 2,80 TL

TRAMVAY

Tam bilet

2021:2.50 TL 2022: 3,00 TL

İndirimli biniş 

2021:1.75 TL 2022: 2,20 TL

Öğrenci

2021:1.50 TL 2022: 1.75 TL

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT