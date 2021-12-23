Kocaeli ulaşım zammı, ulaşım ücretleri 2022 | Kocaeli şehir içi otobüs, tramvay, vapur fiyatları ne kadar, kaç TL? Otobüs ücreti ne kadar?

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen UKOME toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda artan maliyetlerini gerekçe gösteren Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası ulaşıma zam taleplerini iletti. Buna göre kısa mesafe için yüzde 40, uzun mesafe için ise yüzde 50 oranında zam istendi. Toplantıda zammın oranın yüzde 24,29 olmasına karar verildi. Bu kapsamda Kocaeli şehir içi otobüs, tramvay, vapur fiyatları ne kadar, kaç TL? sorularının detayları araştırılıyor. İşte Kocaeli ulaşım zammı, ulaşım ücretleri 2022...

KOCAELİ ŞEHİR İÇİ OTOBÜS, TRAMVAY, VAPUR FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Kocaeli'de şehir içi otobüs, tramvay ve vapur fiyatlarına yüzde 24,29 oranında zam geldi. Zammın ardından Kocaeli'de halk otobüslerinin biniş ücret 3,50 TL'den 4 lira 35 kuruşa çıktı. Deniz ulaşımında tam bilet 4 lira 25 kuruştan 5 lira 25 kuruşa yükseldi. 2,5 lira olan tramvay ücreti 3 liraya çıktı.

KOCAELİ ULAŞIM ZAMMI, ULAŞIM ÜCRETLERİ 2022 | KOCAELİ OTOBÜS FİYATLARI

Kocaeli'de ulaşım zammının ardından oluşan yeni fiyatlar şöyle:

Şehir içi tam ücret

2021: 3,50 TL 2022: 4,35 kuruş

İndirimli ücret

2021:2,55 TL 2022: 3,05 kuruş

Öğrenci ücreti

2021:2,25 TL 2022: 2,75 kuruş

Not: Yapılan zam yansıtılmayacak, 1 TL büyükşehir tarafından ödenecek.

Karamürsel - İzmit:

2021:8.00 TL 2022: 9, 90 kuruş

Gölcük - İzmit

2021:5.00 TL 2022: 6,20 TL

Körfez - İzmit

2021:5.10 TL 2022: 6,30 TL

Başiskele - İzmit

2021:5.00 TL 2022: 6,20 TL

Kartepe - İzmit

2021:4.25 TL 2022: 5,25 TL

Gebze - İzmit:

2021:9.25 TL 2022: 11,50 TL

Kartepe - İzmit

2021:4.25 TL 2022: 5,25 TL

DENİZ ULAŞIMI

Tam bilet

2021:4.25 TL 2022: 5,25 TL

İndirimli biniş

2021:3.10 TL 2022: 3,85 TL

Öğrenci

2021:2.25 TL 2022: 2,80 TL

TRAMVAY

Tam bilet

2021:2.50 TL 2022: 3,00 TL

İndirimli biniş

2021:1.75 TL 2022: 2,20 TL

Öğrenci

2021:1.50 TL 2022: 1.75 TL