Kocaeli Üniversitesi'nde eğitime kar engeli
KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesi'nde (KOÜ) eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, olumsuz...
KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesi'nde (KOÜ) eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 16 Ocak Çarşamba ara verildiği kaydedildi.
Açıklamada, hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.
Kaynak: AA
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