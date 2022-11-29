Kocaeli Üniversitesi'nde ortalık karıştı! Gözü dönmüş profesör kadın akademisyenin odasını bastı: "Benim olacaksın yoksa..."

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi içerisinde bulunan Eğitim Fakültesi’nde medyana gelen olayda İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Bülent Arı, eski öğrencisi ve şuanda da Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görevli Ş.K. isimli kadın akademisyenin yanına gelerek taşkınlık çıkardı.

"BENİMLE OLACAKSIN"

Kadın akademisyenin odasına gelen gözü dönmüş profesör ilk olarak sözlü tacizde bulunduğu kadına daha sonra da tehditler savurdu. Ş.K.’nın telefonuna el koyarak "Benim olacaksın, seninle evleneceğiz. Yoksa seni işsiz bırakırım." dediği ve Ş.K.’nın erkek arkadaşı tarafından hediye edilen tabloyu kırdığı iddia edilen B.A., daha sonra odaya giren Ş.K.’nın erkek arkadaşı ile tartıştı.

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SERBEST BIRAKILDI

Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. B.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Prof. Dr. Bülent Arı daha sonra serbest bırakıldı.