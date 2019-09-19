Kocaeli Valisi Aksoy'dan gaziler onuruna yemek

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Bu ülkenin bağımsız bir şekilde yaşaması ve hayatını sürdürebilmesi bakımından şehitlerimizin ve gazilerimizin verdiği mücadeleyi hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız." dedi.



Vali Aksoy, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler ve şehit yakınları onuruna, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Antikkapı Restoran'da yemek verdi.



Aksoy, burada yaptığı konuşmada, kahraman gaziler ve aziz şehitlerin aileleriyle bir arada olmaktan onur duyduğunu dile getirerek, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

Ülkenin bağımsız bir şekilde yaşaması ve hayatını sürdürebilmesi bakımından şehitlerimizin ve gazilerimizin verdiği mücadeleyi hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirten Aksoy, "Bugün bu bayrak altında özgür bir şekilde yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz." dedi.

Vali Aksoy, Kocaeli'de Kıbrıs gazisi, Kore gazisi ve terörle mücadelede bulunan 946 gazi ile 249 şehit ailesinin yaşadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Kapımız şehit ailelerimize ve gazilerimize sonuna kadar açıktır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize de en içten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Katılımlarından dolayı tüm gazi ve gazi ve şehit yakınlarına teşekkür ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da bu toprakları bizlere vatanı olarak bırakan gazilere ve şehitlere minnet duyduklarını dile gelirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı verilişinin 98. yıl dönümünde gazileri şükranla andıklarını ifade eden Büyükakın, "Tüm gazilerimizle onur ve gurur duyuyoruz. Onlar için ne yapsak azdır. Biz de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak her daim kendilerinin yanındayız ve yanlarında olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu

Büyükakın, ekim ayı içinde Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin ülke genelindeki şube başkanlarını Kocaeli'de ağırlayacaklarını sözlerine ekledi.



Program, İl Müftüsü Sinan Cihan'ın yaptığı duayla sona erdi.



Yemeğe, Vali Aksoy'un eşi Hülya Aksoy, AK Parti Kocaeli milletvekilleri İlyas Şeker ve Mehmet Akif Yılmaz, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, yargı mensupları, askeri ve mülki erkan ve gazi dernekleri ile şehit yakınları da katıldı.

Kaynak: AA