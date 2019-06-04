Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'dan bayram kutlaması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Aksoy, mesajında, milli ve manevi değerlerin güzelliğinin en derinden hissedildiği, kırgınlık ve küskünlüklerin, kin ve nefretin bir kenara bırakıldığı, coşku ve hasret dolu kucaklaşmaların yaşandığı bir Ramazan Bayramı'na daha ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, insanları birleştiren, yürekleri bütünleştiren, kardeşliği pekiştiren, kırgınlıkları onaran ilahi bir armağan olduğunu vurgulayan Aksoy, "Yokluğa sabretmenin, nimete şükretmenin hikmetini anlamaya çalıştığımız mübarek ramazan ayı, bağışlamayı, yardımlaşmayı ve paylaşmayı öğrettiği gibi açın, kimsesizin, yoksulun, öksüzün, yetimin, hastanın ve her türlü ilgi ve yardıma muhtaç olanların hatırlanmasına vesile olmaktadır. Dayanışma gibi yüce bir duygunun tezahür ettiği bu kutsal günlerde, bizleri bir arada tutan değerleri yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi korumak, huzur ve barış ortamını sürdürmek, kardeşlik duygularımızı geliştirmek için daha çok çaba göstermeliyiz." dedi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:



Bu özel günleri fırsat bilerek aile büyüklerimiz ve yakınlarımız başta olmak üzere, muhtaç insanlar ile öksüz ve yetim çocukları, yaşlı ve hastaları ziyaret ederek, onları hatırlamamız, eksikliklerini gidermemiz gerekmektedir. Ayrıca bu bayram vesilesi ile de şehit yakınları ile gazilerimizi ziyaret ederek, fedakarlıkları için milletçe şükranlarımızı sunarak, acılarını paylaşmak, ilgi ve şefkatimizi onlara hissettirmek en büyük sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle, değerli Kocaelili hemşehrilerimin ve mesai arkadaşlarımın mübarek Ramazan Bayramını kutluyor, bu bayramın milletimize ve İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyor, selam ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA