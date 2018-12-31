Kocaeli Valisi, yılbaşında görev başındaki kamu çalışanlarını unutmadı

Yılbaşı gecesi görevi başında olan sağlık, itfaiye ve polis ekiplerini ziyaret eden Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, çalışanlara yeni yıl dileklerini iletti.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, yılbaşına görevi başında giren polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini unutmadı. İtfaiye, polis ve 112 Ambulans merkezine ziyarete giden Aksoy, çalışanlarla çay eşliğinde sohbet etti. İlk ziyaretini Kocaeli İtfaiyesine yapan Vali Aksoy, 112 Acil Servis'te görevli hemşirelerle sohbet etti. Daha sonra Bekirpaşa Karakol Merkezini ziyaret ederek polis ekiplerine yeni yıl dileklerini ileten Kocaeli Valisi, "Burada ailelerinden uzak yılbaşı geçirecek olan arkadaşlarımıza, başarı dileklerimizi iletmek üzere burada toplandık. Özellikle halkın huzuru ve güvenliği için görev yapan arkadaşlarımızın yalnızlığını kısa bir süre de olsa paylaşmak ve onlarla bir arada olmak üzere, mesai kavramına bağlı olmaksızın çalışan arkadaşlarımıza da teşekkürlerimizi iletiyoruz. İnşallah 2019 yılı da 2018'den daha iyi, daha güzel, daha huzur dolu bir yıl olur temennisiyle hepinize iyi görevler diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA