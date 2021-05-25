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Kocaeli ve Sakarya belediye başkanları, iki takımın TFF 1.Lig'e çıkması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edecek

Kocaelispor ile Sakaryaspor arasında oynanacak olan Misli.com 2.Lig Play-off final maçı öncesi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, iki takımın TFF 1.Lig'e çıkması için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirecekler.

Kocaeli ve Sakarya belediye başkanları, iki takımın TFF 1.Lig'e çıkması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edecek

Misli.com 2.Lig'den TFF 1.Lig'e yükselecek olan son takımın belirleneceği play- off final müsabakasına günler kala Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan çarpıcı bir açıklama geldi. 

Özgür Kocaeli gazetesinden Adem Turgut'a konuşan Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor ve Sakaryaspor'un TFF 1.Lig'e çıkması ve ligin 20 takımla oynanması için her şeyi deneyeceklerini kaydetti. Büyükakın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada," Cumhurbaşkanımıza bilgi vereceğim. Sakarya’dan hiç kimse ile bu konuyu konuşmadım ama onlarla da gün içinde temas edeceğim. Konunun asıl muhatabı ve karar vericisi Türkiye Futbol Federasyonu noktasında da girişimler yapacağız. Bunun gerçekleşmesi için tüm şartları zorlayacağız" dedi.

İKİ BAŞKAN ERDOĞAN'I ZİYARET EDECEK

Öte yandan Twitter'daki Futbol Anadolu sayfasında yer alan habere göre Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kocaelispor ve Sakaryaspor'un TFF 1.Lig'e çıkması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile özel bir görüşme gerçekleştirecek. 

{TITLE_STRIP}Misli.com 2.Lig play-off final: Kocaelispor - Sakaryaspor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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