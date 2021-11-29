Kocaeli yarın okul yok mu? | Kocaeli okullar tatil mi? 30 Kasım 2021 SalıYarın okul tatil mi? | İstanbul'da 30 Kasım Salı günü okul tatil mi?Son dakika | Açıklamalar peş peşe geldi! İstanbul ve Kocaeli'nde eğitime fırtına arasıTRT 1 canlı yayın Alparslan: Büyük Selçuklu 4. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm Youtube izleShow TV canlı yayın Üç Kuruş 5. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş yeni bölüm canlı izleATV canlı yayın Kalp Yarası 22. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası yeni bölüm canlı izleFOX TV canlı yayın Yasak Elma 122. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma yeni bölüm canlı izleSon dakika: 29 Kasım 2021 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuSon dakika | Tuzlaspor - BB Erzurumspor maçına olumsuz hava koşulu engeliTuzlaspor - BB Erzurumspor maçı neden yok? | Ertelendi mi? | Tuzlaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman oynanacak?
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Kocaeli yarın okul yok mu? | Kocaeli okullar tatil mi? 30 Kasım 2021 Salı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hayatı durma noktasına getiren lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Bu açıklama sonrası bir ilimizde daha eğitime 1 gün ara verildi. Peki Kocaeli yarın okul yok mu? | Kocaeli okullar tatil mi? 30 Kasım 2021 Salı İşte detaylar...

Kocaeli yarın okul yok mu? | Kocaeli okullar tatil mi? 30 Kasım 2021 Salı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hayatı durma noktasına getiren lodos sebebiyle 30 Kasım Salı günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Vali Yerlikaya'nın açıklaması sonrası bir ilimizde daha eğitime 1 gün ara verildi. Peki Kocaeli yarın okul yok mu? | Kocaeli okullar tatil mi? 30 Kasım 2021 Salı İşte ayrıntılar...

KOCAELİ YARIN OKUL YOK MU?

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada olumsuz hava koşulları ve  lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

KOCAELİ OKULLAR TATİL Mİ? 30 KASIM 2021 SALI

Vali Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli Kocaelili Kardeşlerim, 

Olumsuz hava koşulları ve  #Lodos nedeniyle İlimiz genelinde ; 

Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır."

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara'da, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

Vatandaşlardan, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Meteoroloji tarafından  17 il için turuncu uyarı, 35 il için sarı uyarı yapıldı.

Tedbirlerinizi alın! 52 il'de şiddetli fırtına görülecek! 17 il için turuncu, 35 il için sarı uyarı verildi!

Turuncu uyarı yapılan iller:

İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli

Sarı uyarı yapılan iller:

Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Çankırı, Çorum, Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize

Tedbirlerinizi alın! 52 il'de şiddetli fırtına görülecek! 17 il için turuncu, 35 il için sarı uyarı verildi!

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan rüzgarın hızı bazı bölgelerde saatte 105 kilometreye kadar çıktı. Meteoroloji yetkililerinin daha önce uyarıda bulunduğu kuvvetli rüzgar, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. İstanbul sahilinde rüzgarın etkisiyle yüksek dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar bu anları fotoğrafladı.

AA muhabirinin Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, rüzgarın saatteki hızının en yüksek ölçüldüğü bölge Çatalca oldu. Meteorolojiye ait Çatalca'daki radar sahasında rüzgarın hızı saatte 105 kilometreye kadar çıktı. Anadolu Yakası'nda ise Kartal Aydos radar sahasında rüzgar şu ana kadar en yüksek saatte 82 kilometre hızla esti.

Meteoroloji yetkilileri rüzgarın il genelinde etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini ifade etti. Öte yandan, Beylikdüzü'nde de kısa süreli çamur yağdı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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