Kocaeli zabıtasından okul önlerine güvenlik önlemi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, eğitim ve öğretim döneminin ilk gününde öğrencilerin güvenliği için bir dizi önlem aldı.

2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi büyük bir heyecanla başladı. Kocaeli genelinde eğitim öğretim döneminin ilk gününde 395 bin 435 öğrenci ders başı yaptı. Servis araçları da sabah saatlerinden itibaren trafiğe dâhil oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de öğrencilerin güvenliği ve trafik akışının devamlılığı için göreve başladı.

Zabıta ekipleri okulların ilk gününde İzmit ve Gebze ilçelerinde 12 motorize ve 6 ekip aracı, toplamda 40 personel ile görev başına geçti. Okul önlerinde ve ana caddelerdeki kritik noktalarda görev yapan Zabıta ekipleri, şehir içinde trafik probleminin yaşanmamasını sağladı.

Trafik zabıta ekipleri ayrıca şehrin çeşitli noktalarındaki ana caddelerdeki trafik yoğunluğunda problem yaşanmaması için görev yapıyor.

Kaynak: İHA