Kocaeli’de 1 yılda 2 bin 104 kanser hastasına ücretsiz ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 yılda 2 bin 104 kanser hastasına ücretsiz ulaşım hizmeti verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren Büyükşehir Belediye servisleri kanser tedavisi gören vatandaşlara, evlerinden sağlık kuruluşlarına ücretsiz bir şekilde ulaşım hizmeti veriyor. Ücretsiz servis hizmetinden yararlanmak isteyen kanser hastası ve refakatçileri, 153 numaralı Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'nden müracaat edebiliyor.

Büyükşehir Belediyesi kanser tedavisi gören hasta ve refakatçisini evinin önünden alarak sağlık kuruluşlarına servis ile götürüyor. Hastanedeki tedavi işlemlerini tamamlayan hasta ve refakatçisi, tekrar hastaneden evine servis ile bırakılıyor. Hasta ve refakatçisi bu hizmetten ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyor.2019 yılında başlatılan proje kapsamında 2 bin 104 hasta hizmet aldı.

Kanser hastaları için büyük bir kolaylık sağlayan ücretsiz ulaşım hizmeti, Pazar günleri hariç her gün 10.00-15.30 saatleri arasında hizmet veriyor.

Kaynak: İHA