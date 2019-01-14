Kocaeli’de 1 yılda 325 Bin 210 fidan toprakla buluştu

Kocaeli'de yeşile ve doğaya yapılan yatırımlar kapsamında bir yıl içerisinde 325 Bin 210 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin ve ülkenin yeşil doğasına katkı sunmak adına binlerce fidanı toprakla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından 2018 yılı içerisinde doldurulan hafriyat sahalarına, park, bahçe ve diğer boş alanlara fidan dikimleri gerçekleştirdi. Kentin yeşiline katkı sunma amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında bir yıl içerisinde 325 Bin 210 adet fidan toprakla buluşturuldu. Yıl boyunca düzenli olarak dikilen fidan ve ağaçların, sulamasını ve bakımını özenle yapan ekipler, yeşil alanların hızla atması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

14 yılda 14 milyon fidan

Kocaeli'de 2018 yılı içerisinde kentin ihtiyaç duyulan noktalarına yeşillendiren gerçekleştiren ekipler, 2019 yılı içerisinde de fidan dikimine devam edecek. 2019 yılı içerisinde ekipler 1,5 Milyon ağaç dikmeyi hedefliyor. Kocaeli'ni gri bir görüntüden kurtarıp yeşil bir görüntü kazandıran çalışmalar kapsamında 2004 yılından bu yana şehir genelinde ise yaklaşık olarak 9 milyon ağaç dikimi gerçekleştirdi. Dikilen ağaçlar arasında Huş, Toros Sediri, Mavi Ladin, Batı Ladini, Köknar, Pembe Çiçekli Akasya, Dişbudak, Ihlamur ve Çınar türleri yer alıyor.

Dolgu sahaları yeni yeşil alanlara dönüşüyor

Büyükşehir Belediyesi 12 ilçede yeşil alanları ömrünü dolduran dolgu sahalarını yeşillendirerek, çevreyle uyumlarını sağlamayı amaçlıyor. Dolgu sahası ağaç dikilerek yeşillendiriliyor.

Kaynak: İHA