Kocaeli'de 11 iş adamını dolandıran şüpheliler yakalandı

Dolandırılmaya çalışıldıkları yönünde Kocaeli'de bulunan iş adamlarının şikayetlerde bulunması üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BAĞIŞ BAHANESİYLE DOLANDIRDILAR

Ülke genelindeki iş adamlarını telefonla arayıp, kendilerini vali ya da özel kalem müdürü olarak tanıtarak tekerlekli sandalye, lösemili çocukların tedavisi ve entübe cihazı bağışı bahanesiyle para istedikleri yapılan takipler sonrasında oraya çıktı. Şahısların kimliklerini tespit etti.

Tekirdağ ve İstanbul’da ekipler tarafından düzenlene operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardında 3 şüpheli serbest bırakıldı.

FATİH TERİM DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Şahısların dolandırmaya çalıştığı 5 iş adamı ise durumu fark ederek dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Dolandırıcıların hedefinde Fatih Terim de vardı. Bağış adı altında Terim'i arayarak dolandırmaya çalıştıkları fakat dolandırıcıların tuzağına düşmeyen Terim'in polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

41 BİN 600 TL ALDILAR

Ş.U. ve K.Y. isimli iş adamlarını dolandırmaya çalıştıkları belirlenen iki şahsın, 2020 yılının sonundan itibaren telefonla aradıkları Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Kahramanmaraş, ve Tekirdağ’daki 11 iş adamından, bağış adı altında 41 bin 600 TL aldıkları belirlendi. Şahısların iş adamlarından aldıkları paraları ise banka hesaplarına gönderttikleri tespit edildi. savcılık talimatı ile şahısların hesaplarına geçirdikleri paralara bloke koyuldu.

Başka mağdurların da olduğu tahmin edilen olayla ilgili gözaltına alınan Ş.U. ve K.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi