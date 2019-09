Kocaeli'de "14. Sevgide Buluşalım" etkinliği

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cem Vakfı ve Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Sevgide Buluşalım" etkinliği gerçekleştirildi.



İzmit'te Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bugüne kadar hiçbir dil ve din ayrımı yapmadan vatandaşa hizmet ettiklerini söyledi.

Kutlu bir medeniyetin evlatları olduklarını belirten Büyükakın, "Hz. Peygamberimizin, onun pak ve aziz Ehl-i Beyti'nin öğretisi doğrulusunda, Horasan'da yetişen erenlerimiz o öğretiyi adeta damıtarak, Anadolu'yu mayaladılar. Yeni bir öğreti geliştirdiler. Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş-ı Veli, Pir Sultan Abdal mayaladılar ve biz Mevlana'ların Yunus'ların ağzından bu öğretiyi bugünlere kadar aktardık. İnanılmaz bir medeniyet kurduk. Bu medeniyet dünyaya barışın kardeşliğin sevgisinin en güzel örneğini gösterdi." şeklinde konuştu.

- "Bu sevgide buluşma Türkiye'ye örnek olmalı"



Anadolu'da bir dünya nöbeti tuttuklarını ifade eden Büyükakın, şöyle devam etti:

"Dünyadaki barış, kardeşlik, sevgi ve huzurun nöbetini tutuyoruz. Biz bir arada olduğumuz müddetçe, bir olduğumuz, iri olduğumuz, diri olduğumuz müddetçe, dünyadaki nöbet başarıya ulaşacak ve dünyada da huzur, barış ve kardeşlik tohumları her dem canlı kalacaktır. Bu tohumların özü Hazreti Peygamber'den gelmektedir. Onun pak ehlibeytinden gelmektedir, Hazreti Hüseyin'den gelmektedir. O şehide ve yarenlerine selam olsun. Onun kutlu davasından, onun yolundan ayrılırsak kanımız kurusun."

Büyükakın, Kocaeli'deki bu birliktelik, kardeşlik ve beraberliğin diğer illere de yayılması, bu sevgide buluşmanın Türkiye'nin diğer illerine örnek olması gerektiğini belirterek, "Birbirimizle tanışırsak kardeşliğimizin güçleneceğine inanıyoruz." dedi.

Önümüzdeki yıllarda bu organizasyonların devam edeceğini aktaran Büyükakın, şunları kaydetti:

"Bu etkinlikleri yaptıkça semanın da semahın da aynı olduğunu, bu toplumdaki her rengin bir zenginlik olduğunu, hep birlikte Türkiye olduğumuzu, biz bir arada oldukça güçleneceğimizi, kardeş oldukça kuvvetleneceğimizi bir olacağımızı, iri olacağımızı, diri olacağımızı bir kez daha buradan göstereceğiz. Küresel güçlerin özellikle Anadolu'da bizi birbirimize düşürmeye yönelik oyunlarını bozacağız."

- "Bu kutsal topraklarda bir arada yaşamaya ant içtik"



Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner de 1400 yıl önce Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin ve yarenlerini saygı, sevgi ve muhabbetle andığını belirtti.

Döner, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay'a da Allah'tan rahmet diledi.

Kocaeli'de, sevgi ve kardeşliği Türkiye'ye model olarak sunan örnek bir büyükşehir belediyesi olduğunu söyleyen Döner, şöyle devam etti:

"Anadolu'muz sevgide, kardeşlikte, Kocaeli'de buluşmaktadır. Horasan'dan Anadolu'muza kurulan gönül köprüsünde, gelin sevgide buluşalım. Anadolu erenlerinin pişirdiği dostluk ikliminin meyveleriyiz hepimiz. Bizler burada sevgide buluşarak, Türkiye'de sevgi ve hoşgörü, barış ve kardeşliğe hep beraber hizmet ediyoruz. Biz de bu ülkenin bölünmez bütünlüğünden yanayız. Her şeye rağmen Anadolu coğrafyası her zaman barışın, kardeşliğin, hoşgörünün mekanı olmuştur çünkü Anadolu coğrafyası Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Mevlana'nın, Aşık Veysel'in önce 'insan diyen' inancın yeşerdiği topraklar olmuştur. Her şeye rağmen bu ülkede birliği, beraberliği hiç kimse bozamıyorsa bilin ki bunu cumhuriyete, cumhuriyeti kuranlara ve Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Bu nedenle dışarıdan ya da içeriden her türlü oyuna, fitneye rağmen Alevi'si, Sünni'si, Kürt'ü, Türk'ü, tüm inançlarımızla bu kutsal topraklarda bir arada yaşamaya ant içmişiz. Bunu kimse bozamayacaktır."

- "Aleviler'in talepleri evrensel hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulmalıdır"



Döner, Alevilik'in, İslam'ın içinde var olduğunu ve hak olduğunu, Aleviler'in, Türkiye'nin aydınlık yüzü olduğunu vurgulayarak, "Aleviler asırlardan beri peygamber, Kuran, Hz. Ali ve ehlibeyit ile onun yolundan gidenlerden asla vazgeçmemişlerdir. Daha çok Ali'sine, daha çok peygamberine sarılmışlardır." diye konuştu.

"Aleviler olarak, toplumun diğer bireyleri gibi ibadetlerimizi özgürce yapmak istiyoruz." diyen Döner, "Cemevleri Alevilerin ibadethaneleridir. Laiklik ile inanç özgürlüğüyle insan dilediği inancı seçme ve yaşama hakkına sahiptir. Aleviler bu hakkı kullanarak, hiçbir kurumdan ve hiçbir şahıstan icazet almadan cemevlerinde cem olurlar. Aleviler'in meşru zemindeki talepleri laiklik ve evrensel hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bu tür etkinliklerde kendilerine verdiği destekten dolayı önceki Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na ve şu anki başkan Büyükakın'a teşekkür eden Döner, "Böyle yerel yöneticilerimiz olduğu sürece toplumda çözemeyeceğimiz hiçbir konu olmaz. Cemevlerine diğer inanç merkezlerine olduğu gibi aynı eşitlikte davrandığı için tekrar teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti, cem erkanı ve deyişlerin ardından dua edildikten sonra aşure dağıtımıyla sona erdi.



Programa, Vali Yardımcısı Suat Yıldız, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Alevi derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA