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Kocaeli'de 20 kişinin birbirine girdiği kavgada 1 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaklaşık 20 kişilik iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralanırken 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de 20 kişinin birbirine girdiği kavgada 1 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde yaklaşık 20 kişilik iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Çıkan kavga sırasında M.H.A. (18) isimli genç, bir şahıs tarafından bıçaklandı. Genç M.H.A. kanlar içinde kalırken, bu sırada olay yerinde bulunan trafik polisini gören diğer şahıslar, koşarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.H.A., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından olaya karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, yaşları 18'den küçük olması sebebi ile Kocaeli Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Tedavi altına alınan M.H.A.'nın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Kocaeli'de 20 kişinin birbirine girdiği kavgada 1 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de 20 kişinin birbirine girdiği kavgada 1 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de 20 kişinin birbirine girdiği kavgada 1 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de 20 kişinin birbirine girdiği kavgada 1 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı

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