Kocaeli'de 2018'de uyuşturucuya geçit verilmedi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında geçen yıl yapılan operasyonlarda, 2 ton 431 kilogram uyuşturucu madde ile 18 bin 364 kök Hint keneviri, 251 bin 617 adet sentetik ecza, 7 bin 188 uyuşturucu hap ve eroin üretiminde kullanılan 426 litre asetik anhidrit ele geçirildi.



Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde geçen yıl uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik 1 Ocak - 31 Aralık 2018 tarihinde birçok operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda 1 ton 380 kilo 757 gramı eroin, 800 kilo 119 gramı kokain, 142 kilo 71 gramı esrar, 56 kilo 86 gramı skung, 48 kilo 608 gramı afyon sakızı, 2 kilo 438 gramı metamfetamin, bir kilo 326 gramı bonzai, 242 gram kenevir tohumu, olmak üzere toplam 2 ton 431 kilo 647 gram uyuşturucu madde ile 18 bin 364 kök Hint keneviri, 251 bin 617 adet sentetik ecza, 7 bin 188 uyuşturucu hap ve eroin üretiminde kullanılan 426 litre asetik anhidrit bulunduğu bildirildi.









Kaynak: AA