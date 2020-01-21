Kocaeli’de 25 öğrenciden örnek davranış

Kocaeli'de Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik kurslarında eğitim alan 25 öğrenci, elleriyle yaptıkları tatlıları satarak kazandıkları paralar ile ihtiyaç sahibi öğrencilere bot ve mont aldılar.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Beyaz Kalpler Eğitim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, önemli bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. "İyilik tatlısı kalpleri ısıtıyor" sloganıyla gerçekleşen etkinlikte ihtiyaç sahibi 5 öğrenciye giyecek yardımında bulundu. Beyaz Kalpler'de barista ve aşçı yardımcılığı eğitimi alan 25 öğrenci, durumu olmayan öğrenciler için 120 adet waffle yapıp sattı.

İyilik tatlısı yapıp satarak geliriyle iyilik yaptılar

Etkinlik kapsamında öğrenciler, 10 TL'den satılan tatlıların yanında müşterilerine kahve de ikram etti. Yaklaşık bir hafta boyunca emek sarf eden öğrenciler elde ettikleri geliri durumu olmayan öğrenciler için harcadı. Beyaz Kalpler öğrencileri, Kılıçarslan Ortaokulu'nda eğitim gören 5 öğrenciye bot ve mont aldı. İhtiyacı olan kardeşlerine soğuklarda onları ısıtacak bot ve mont almaktan ve bunu kendi emekleri olan waffle ve kahve satışından elde ettikleri gelirle yapmaktan büyük keyif aldıklarını belirten öğrenciler, sosyal sorumluluk projesine "İyilik Tatlısı" ismini verdi. Toplumda farkındalık oluşturan bu tür projeler ile adını duyuran Beyaz Kalpler öğrencileri vatandaşlar tarafından büyük destek gördü.

Beyaz Kalpler projesi nedir

Beyaz Kalpler Eğitim Merkezinde 1 yıl süre ile eğitim alabilen çocukların sağlıklı sosyalleşmeleri ve üretkenlik kazanmaları amaçlanıyor. Merkezde çocuklar aşçı yardımcılığı, barista (kahve uzmanlığı) servis eleman yardımcılığı, fitness ve vücut geliştirme, antrenör yardımcılığı, elektrik (bakım, onarım ve üretim), mesleki atölyelerin yanında drama, cam boncuk, müzik, spor, seramik ve resim gibi sanat atölyelerinde de eğitim görme fırsatı yakalayabiliyor. Her dönem başvuruların alındığı merkezde uzmanlar tarafından çocukların yetenekleri ve ilgi alanlarına bakılarak değerlendiriliyor ve ona uygun atölyelere yönlendirilmeleri sağlanıyor. Uzman personel tarafından saha çalışması yapılarak veya ailelerin başvuruları dikkate alınarak görüşülen çocuklar, 1 aylık gözlem süreci sonunda kuruma kabul ediliyor.

Kaynak: İHA