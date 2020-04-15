Kocaeli'de 340 bin makaron ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde 340 bin kaçak makaron ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir depoda sahte bandrollü makaron ve kaçak tütün bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda, 340 bin makaron, 12 bin 20 TAPDK bandrolü ve yaklaşık 500 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.





Kaynak: AA